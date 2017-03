Dos micros con sampedrinos que fueron a ver al Indio en Olavarría están completos y listos para volver

El recital del Indio Solari en Olavarría terminó en tragedia luego de que una avalancha provocara la muerte de al menos dos personas y decenas de heridos en el predio La Colmena, donde calculan que había alrededor de 300 mil personas.

Desde la empresa sampedrina de transporte de pasajeros Ru-Car, contratada para llevar asistentes al concierto, confirmaron a La Opinión este domingo que los listados de los dos micros que enviaron está completo, con todas las personas arriba de las unidades.

"El listado está completo, volverían al mediodía pero están demorados porque es muy difícil salir de Olavarría", informaron desde las oficinas locales y agregaron que el plan es reunirse con otros pasajes de la zona, para salir todos juntos hacia la región.

"Eran dos micros, los repasaron y están llenos. Hay poca señal de comunicación, pero el chofer nos confirmó que están todos", aseveraron desde la empresa, que fue contratada por una producción particular para trasladar asistentes al recital.

Autoridades sanitarias de Olavarría confirmaron esta madrugada que dos personas ingresaron sin vida al hospital de esa ciudad tras sufrir politraumatismos y paros cardiorrespiratorios producto de una avalancha que tuvo lugar en el recital que brindaba el Indio Solari en el predio La Colmena.

El subsecretario de Salud Germán Maroni informó a la prensa que ninguno de los dos fallecidos era oriundo de Olavarría. Una de las víctimas es un hombre de 42 años oriundo de Los Polvorines, partid de Malvinas Argentinas, identificado como Javier León. Sobre la otra persona fallecida no hubo precisiones.

Además, hubo una gran cantidad de heridos e intoxicados que fueron asistidos en los hospitales y la salida del predio, donde se especula que habría alrededor de 300 mil personas, fue un verdadero caos, con gente perdida y nuevas avalanchas que pusieron en riesgo a quienes abandonaban el lugar.

En Olavarría dispusieron un número el número de teléfono 02284 440800 (internos 2203 y 2205) para atender a familiares de las miles de personas de todo el país que concurrieron a la ciudad para el recital. Además, en las redes sociales pidieron a los vecinos que liberen el wi fi para que quienes estén en las calles puedan conectarse para comunicarse con sus familiares.

Durante el tercer tema del show se produjo una avalancha que provocó que muchos de los asistentes al concierto cayeran al piso. El cantante advirtió la situación y detuvo el show para pedir asistencia. "Deben estar borrachos. No los pisen", pidió el artista desde el escenario, mientras convocaba al personal de seguridad. "No, si siguen empujando así no vamos a poder tocar canciones. Gracias a dios y desgradaciamente vino mucha gente, pero no se puede controlar", agregó.

"No sean boludos, vayan atrás, no queremos muertos", advirtió el Indio desde el escenario. Tras 20 minutos de parate volvió a tocar. Diez minutos más tarde, el show se detuvo una vez más. El artista modificó la lista de temas y la banda comenzó a tocar temas de tempo más calmo, para evitar el pogo. Las pausas entre tema y tema se hacían cada vez más largas.