A dos años del crimen de Nicolás Castillo, la familia pide justicia y no hay detenidos

A dos años del asesinato de Nicolás Castillo, el joven oriundo de Río Tala que apareció muerto y estaqueado en un bañado del río Arrecifes el 16 de febrero pasado, su familia pide justicia y se queja porque todavía no hay detenidos por el crimen.

Nicolás Castillo fue visto con vida por última vez el 12 de enero de 2015. Hoy su familia remitió un comunicado a La Opinión en la que señalan que "no hay ningún detenido" y que "ellos aún se encargan de hacernos la vida imposible", en alusión a quienes sindican como sospechosos.

La familia de Castillo recordó la búsqueda: "Te buscamos hasta mas no poder... Con frío, lluvia, calor, nada de eso nos detuvo para continuar con tu búsqueda. Fuimos a muchos lugares, pistas que tus supuestos amigos nos daban", recordaron y agregaron: "Siempre salíamos con las mejores esperanzas y volvíamos completamente vacíos".

"Nada ni nadie nos detuvo. Hasta que una mañana siendo 16/2 llegan muchos mensajes a mi celular diciendo: lo siento mucho, mi más sentido pésame para tu familia", recordó la hermana de Nicolás Castillo. Su cuñada fue la que le contó el desenlace de la búsqueda: "Encontraron el cuerpo de Nico en el río", le dijo.

"Quedé en shock, no lo podía creer. Sabía que podía ser una equivocación; pero la verdad, no fue así. Llego al lugar. Patrulleros en la entrada y no dejaban pasar a nadie", recordó y se quejó: "Porque supuestamente iba a ser un golpe muy duro para la familia, porque el cuerpo estaba muy descompuesto Pero claro, después se tomaron el trabajo de mandarme las fotos del cuerpo al WhatsApp".

"A dos años de su muerte, ¿cómo puede ser que no haya ningún detenido ? ¿Ninguna pista? Mientras ellos se dan los lujos , se toman el trabajo de cruzar todos los días por nuestra casa y como si nada", señaló la hermana del joven asesinado.

Entre otras consideraciones, la hermana de Nicolás Castillo cerró la nota remitida a este medio de la siguiente manera: "Si la justicia del hombre falla, sé muy bien que la justicia divina no, y que tarde o temprano se va a encargar de todos ellos".

La Opinión recogió en el lugar los testimonios de las personas que encontraron el cuerpo y de quienes conocen la zona: