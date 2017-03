Difunden grilla completa para AcercArte, con Soledad y Miranda como principales atractivos

Las actividades comenzarán el sábad a las 15.00, con la pelicula Angry Birds en el cine móvil y con "Viaje salvaje a la tierra" en el espacio de cine 360°. A las 15.30 en la Biblioteca estará el taller "Yo me animo a los libros de grandes: El Quijote", una propuesta de lectura recreativa con juegos teatrales.

A las 16.00, en el Cine 360° proyectarán imágenes para acompañar la escucha del disco The dark side of the moon, de Pink Floyd, y habrá danza urbana en otro espacio. Media hora más tarde será el turno de Rayos y centellas, un espectáculo infantil, y a las 17.30 el reconocido actor Juan Acosta pondrá en escenario su stand up.

A las 18.00 proyectarán Kryptonita enel cine móvil, una película dirigida por Nicanor Loreti con Juan Palomino, Diego Velázquez y Pablo Rago, mientras que en el espacio de Cine 360° expondrán Viaje salvaje a la tierra.

El reconocido artista plástico Milo Lockett encabezará un taller de pintura creativa para niños a partir de 4 años. En el Cine 360°, a las 19.15 proyectarán imágenes para escuchar el disco The Wall, de Pink Floyd.

El sábado terminará con el show en vivo de la reconocida banda electropop Miranda, que tocará a las 20.00. Luego, a las 21.30, la actriz Graciela Borges pondrá en escena su espectáculo unipersonal Entre nosotros.

El domingo las actividades comienzan a las 15.00, con la película La era del hielo 5, coque de mundos, en el cine móvil, y con The Wall, de Pink Floyd, en el Cine 360°.

El espectácul infantil de Los libroyasos, que recorre la histria del libro con magia, malabares y humor, comenzará a las 15.30, mientras que a las 16.00 habrá Danza urbana y la proyección de Viaje salvaje a la tierra.

El espectácul Cantando con Adriana recorrerá el repertorio infantil de todos los tiempos, mientras que a las 17.30 habrá stand up con el show de reíd mortales comedy band.

Me casé con un boludo es la película que proyectarán en el cine móvil a las 18.00, mientras en tro espacio habrá demostración de danza urbana y en el Cine 360° será el turno de The dark side of the moon, de Pink Floyd.

El escritor Federico Andahazi ofrecerá a las 18.30 la charla Qué leen los escritores. A las 19.15 habrá imágenes con The wall, de Pink Floyd en el Cine 360°.

El recital de Soledad está previsto para las 20.00, a modo de cierre musical, para que luego a las 21.30 Juan Gil Navarro protagonizará su unipersonal teatral "Shakespeare, todos y ninguno".