Denuncian daños en motocicleta retenida por inspectores en un control

El 23 de enero, un inspector de tránsito de 60 años fue atropellado en el marco de un operativo en Caroni y Salta, cuando un motociclista intentó evadir el control. "Presentaba un traumatismo de rodilla, a nivel óseo no era importante", comunicó el Dr. Herbas al día siguiente cuando fue dado de alta.

Paola Fernández, madre del joven de 20 años que luego permaneció aprehendido por el hecho, aseguró al aire de Sin Galera que su hijo no vio el control y que fue sorprendido y retenido por la fuerza desde la parrilla de su motocicleta, que "quedó levantada y al estar acelerada chocó al otro inspector que se puso enfrente". La caída obligó al traslado del personal de Inspección a la guardia y el rodado sufrió la quebradura del manubrio.

El acta de infracción consta que circulaba "sin casco protector, sin licencia, sin seguro obligatorio y sin cédula", aunque Fernández aseguró que "la moto tiene todos los papeles. Estaba en regla", y añadió: "Estoy de acuerdo con los controles, pero no estoy de acuerdo con la forma".

Al retirar el rodado, se encontraron con daños que, aducen, no fueron producidos por la caída, entre ellos, guiños rotos y la patente arrancada. La denuncia fue radicada en la UFI Nº 7, pero "a partir de ahí, voy a buscar la moto con un flete, y cuando llega, me empieza a mandar fotos mi hijo, y me dice: 'mirá cómo le echaron arena a donde va el aceite'".