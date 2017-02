Cuatro clubes con inconvenientes para completar las seis divisiones

"El club que no presente las seis categorías no podrá participar". La frase salió de la boca de Hugo Cejas e hizo eco en los 18 clubes de la Liga Sampedrina (LDS) que desde el 2015 conocían de la nueva imposición que iba a regir a partir de la presente temporada. Incluso, en 2016 las instituciones debieron presentar al menos cinco categorías.

La realidad indica que cuatro equipos tienen, en menor o mayor medida, complicaciones para conformar alguno de los seis planteles que se limitan de tercera a quinta ya que primera, segunda y sexta poseen todos.

San Roque presentó una nota en la que solicitó que "el excedente de jugadores que no hayan sido incorporados en la lista de buena fe de cada club, sean cedidos a préstamo sin cargo ni costo económico" para que los demás puedan completar sus categorías. Sin embargo, la misma fue rechazada por los presidentes en una votación reñida y le negó al Santo la ocasión de captar jóvenes.

Banfield pasó de no tener inferiores a presentar cuarta y quinta en los certámenes del año pasado. Sin embargo, el Taladro carece de jugadores para llenar los tres planteles.

Central Córdoba también está en problemas. El Lobo pidió el lunes en la sesión ordinaria de la LDS la postergación de los torneos por no poder conformar la cuarta. "De no modificarse nos vemos obligado a no presentarnos lo cual tendría un golpe muy duro en lo social porque quedarían más de cien chicos en la calle. Creemos y confiamos en la capacidad de los directivos que van a tomar la mejor decisión posible para resolver esto cuanto antes”, señaló a La Opinión su presidente, Enio Llovera.

Por último, Alsina también se encuentra comprometido pero en menor dimensión. Si bien llevan inconvenientes para conformar la cuarta que dirigirá Cristian Fusi, llegarían con los plazos propuestos.

El lunes los clubes presentarán una solicitud de Asamblea Extraordinaria que deberá aprobar la Comisión Directiva de la LDS (será avalada) y, a su vez, obtener las tres cuartas partes de los 18 votos (13,5) para poder revocar la ordenanza y presentarse con cinco categorías.