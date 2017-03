Confirmaron la fecha y la grilla para el Country Music Festival 2017

Gustavo Laurino, el impulsor y organizador del festival country, dio a conocer la grilla de artistas para la edición 2017, que tendrá lugar en el Paseo Publico Municipal durante el 22, 23 y 24 de septiembre.

La 14ª edición del evento de música country organizado con apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Municipalidad de San Pedro tendrá tres días con 60 shows gratuitos de artistas de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Brasil. En los próximos meses, podrían confirmarse más presencias internacionales.

Viernes 22 – 14.30

Old Richard Band

Marcos Lenn (County y Folk Argentino)

King Bee

Marcos Ferragut

Lucas Giovanolli

Luciano Gagliesi

Covernautas

Fer Couto y su banda

Joe & Mary

Rebeca Caldera

Radio Texas

Gabriel Taborda All Show

The Dapper Dan Band

Mr.Bill Rockabilly Band

T Bone Blues

Alejandra Burgos (Argentina – España)

Fernan Roberts Elvis Tribute Show

Billy La Rocka

Pelvis

Sábado 23 – 10.30

Syncerus

Carlos Arcuri & The Dusty Devils

Carlos Carranza

Los Revival

Emiliano Beltre

Country Gruñòn

Basiliki San Folk

Montevideo Hot Country (Uruguay)

Chowi

Caracoles Suicidas (Perú)

Juanita Donati

Leo Enry y Z Blues (Chile)

Naty Bravo

Far West

Get Up Country Music Band

Gabriel Gratzer

Fernando Goin

Harvest

Henry Donati

Adrian Tigen

The Monkyness

Adoracao Country (Brasil)

Holy Cows

Texas Hammer (Brasil)

Domingo 24 – 11.00

Caballos

Roxy Indica & The Volunteers

Father & Son

Frank Jacket y los de Río Seco (Chile)

Gus Di Bella and The Angels Band

The Yuyos

Lajtavary Family Band

Giselle & The Mahogany’s

Sergio Martinez Country Band

Orlando Curti &The Groove Seekers

Caoba (Perú)

Elvis Lives

Pasto Loco

Bronco

Melody & Co.

Wanted

Johnny Tedesco

Max & Line Dance Club

La Rey Band

No Bull Country Music Band