Con la presencia de todo el gabinete, Ramón Salazar juró como Secretario de Coordinación

"Sé que va a cumplir un gran papel, es un trabajador porque me lo demostró en estos años que hemos compartido no solo como familia sino en el ámbito del trabajo", dijo el intendente Cecilio Salzar este lunes sobre su hijo Ramón, hasta hoy Secretario de Legal y Técnica quien esta mañana prestó juramento como Secretario de Coordinación del gabinete.

El Jefe Comunal encabezó el acto de jura, del que participaron todos los funcionarios y algunos concejales del oficialismo. Esta vez, al contrario de lo que sucedió cuando Alfredo Camilletti juró como Secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento, el Gobierno convocó a la prensa.

"No estoy muy acostumbrado hablar, pero agradezco su presencia. Espero que me sigan acompañando, que acompañen al intendente para que podamos hacer el mejor trabajo posible para la gente de San Pedro", les dijo Ramón Salazr a los presentes.

Luego, el flamante Secretario de Coordinación dialogó con los medios y explicó que "el trabajo no es que lo venía haciendo, venía tratando de ayudar a alguna área, para que tomen las mejores decisiones" . Aclaró que "antes de ser designado no tenía poder de decisión sobre el resto de los secretarios", que es lo que hará de aquí en adelante.

Consultado acerca del rol de Silvio Corti en este nuevo esquema y si caso su nombramiento tiene que ver con algún tipo de "desplazamiento de funciones", señaló: "Son distntas funciones, a mí me toca coordinar a los secretarios. El secretario de gobierno es un secretario político, además de organizar el equipo tiene que dar respuesta política, no solo para adentro sino para afuera".

"En lo familiar no influye, más que nada es para trabajar, para que las cosas salgan más rápido. En el municipio los recursos son escasos, hay que administrarlo lo mejor posible", dijo sobr ela relación con su padre, el intendente Cecilio Salazar.

"Sé que hubo en su momento un pedido de parte de los concejales, el resto del equipo la mayoría estaba de acuerdo", aseguró sobre las declaraciones de ediles oficialistas, que habían solicitado públicamente que el abogado asumiera el cargo en el que juró este lunes.

"Tiene que ver con que el intendente no puede tomar todas las decisiones, no ha tenido un solo día de descanso, desde 2015 recibe 200 o 300 mensajes por día los sábados y domingos", señaló respecto a la decisión de Cecilio Salazar y sostuvo: "Me ha dado mucha responsabilidad".