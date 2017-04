Clausuraron baile de "30 y pico" en el salón de Independencia

El viernes cuando clausuraron el Club La Esperanza, varios advirtieron que no será el único en suspender espectáculos programados para el fin de semana. Ayer, las instalaciones de Independencia fueron clausuradas para la organización de bailes y espectáculos públicos.

"No es que esté clausurado el club, no puede hacer baile hasta que no culmine con el trámite de habilitación", dijo el Inspector Luis Caramún en la mañana del domingo cuando fue consultado por La Opinión.

Las quejas fueron publicada anoche junto a una foto en la que se registró la presencia del personal de inspección dentro de las instalaciones del club: "No tienen vergüenza alguna, teniendo toda la semana para hacer su trabajo, esperaron que este toda la gente adentro donde muchas gentes viajan desde lejos a divertirse a pasarla muy bien.. desde BARADERO todo nuestro apoyo 30 y algo"..

En las últimas semanas el organizador del espectáculo Cludio Riva anunció varias actividades para festejar un nuevo aniversario para el que ya tiene cerradas presentaciones.