Clausura de boliches: Burgos expresó su descontento con el control del Ministerio de Seguridad

El Director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad de la Municipalidad Ángel Burgos expresó su descontento con la inspección de l a Dirección Provincial de Registro y Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Reba) del Ministerio de Seguridad que el domingo por la madrugada clausuró todos los boliches de la ciudad.

"Vamos a tratar de hablar con esta gente para consensuar y ponernos de acuerdo en algunos puntos, porque si no tenemos comunicación...", dijo el funcionario del Gobierno de Cecilio Salazar este lunes en diálogo con César Rotundo a través de Apa.

"Esperemos que podamos trabajar juntos. Si ellos quieren ser rigurosos, lo seremos pero habrá que convocar a la gente de los boliches para explicarles cómo se trabajará desde ahora", expresó Burgos, quien informó que no estaba al tanto de que el personal provincial haría las inspecciones.

Burgos dijo desconocer de qué ministerio depende la Dirección Provincial de Registro y Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Reba). "Es de Provincia", fue todo lo que pudo decir ante la consulta del periodista.

"Esta gente tiene facultades para venir. Lo que sí, vamos a tratar de acercarnos, ver qué piensan, decirles lo que nosotros pensamos, para unificar trabajos y criterios", señaló Burgos y sostuvo: "Nosotros venimos trabajando. De a poquito venimos controlando todos los fines de semana"

"Yo no estoy de acuerdo con que los chicos estén en la calle, es peligroso", coincidió el funcionario con el titular de un boliche que expresó su opinión en las redes sociales, aunque su local no fue clausurado puesto que no estaba abierto el fin de semana.

Las clausuras del domingo por la madrugada a las que procedieron los inspectores provinciales forman parte de las habituales recorridas que el Reba hace por los municipios bonaerenses como responsables del control de las leyes de nocturnidad y venta de alcohol.

En el Ministerio de Seguridad hay un criterio de ejercer el control de acuerdo a lo que dice la letra de la ley, que tiene una serie de restricciones que los titulares de boliches no siempre cumplen en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La política de control estricto es algo con lo que el intendente Cecilio Salazar dijo coincidir. Incluso el año pasado aseguró que las inspecciones para evitar la presencia de menores continuaría firme y recomendó a los dueños de locales que implementen modalidades de matiné.

Apenas asumió Vidal en Provincia, el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo instruyó a jefes policiales y al personal de Reba para que sean "inflexibles" con el cumplimiento de la ley de nocturnidad que impulsó pero no controló en profunidad el gobierno de Scioli.