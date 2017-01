Circulan versiones sobre la renuncia del Director de Modernización Leonel de Ruba, pero no hay documentación

Este jueves ciruclaron versiones acerca de la renuncia del Director de Modernización del Estado Leonel de Ruba, aunque formalmente no había documentación que dé cuentas de ello en la Municipalidad, al menos hasta el mediodía.

Consultado por La Opinión, De Ruba pidió una hora para responder, porque tenía una reunión con el Secretario de Gobierno Silvio Corti. Esta mañana, el joven funcionario estaba en su puesto de trabajo y hasta le habían asignado tareas. Había solicitado licencia por vacaciones desde el lunes próximo.

Desde el gabinete, los funcionarios del Gobierno consultados por este medio no respondieron. Más tarde, el intendente Salazar reveló que tiene "decidido" que el Director de Modernización deje el cargo y que evalúa reemplazarlo con el Subdirector de Rentas Hernán Abatángelo.

De Ruba se vio envuelto en una polémica en las redes sociales por versiones que indican que no tendría título de abogado. Ello generó ruido en el Gobierno.

En off the record, miembros del gabinete señalaron que la situación provocó roces y que el Director de Modernización había recordado que su renuncia está a disposición. La Opinión confirmó hasta e mediodía no había ingresado nota alguna con el texto de su dimisión.

La polémica sobre el título de abogado de Leonel de Ruba, que firmaba expedientes con un sello que decía "Dr." comenzó a principio de año y la semana pasada se exacerbó cuando actores políticos reprodujeron el tema en las redes sociales.

De Ruba no está matriculado y estudió en la Universidad Nacional de La Plata. En su muro de Facebook celebró que se había recibido en diciembre de 2014, aunque desde entonces no hay registro de que haya ejercido como abogado.