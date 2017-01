Caso Gomila: Juan Carlos Agüero se refirió al prófugo Ulises Fernández

"Hace 4 años estaba en un evento en Gobernador Castro. Se me aparece una persona de atrás, me llamó por el nombre y el cargo y me dijo: ¿se acuerda de mí? Yo hace tiempo salí de la carcel y me estoy restableciendo. Era él", relató Juan Carlos Agüero, consultado sobre la actualidad de la causa por el asesinato del productor Ariel Lido Gomila en 2016.

Ariel Lido Gomila fue asesinado durante la madrugada del sábado 6 de febrero. Ese día, entrada la noche, la policía irrumpió en la casa que Ulises Fernández compartía con su pareja, Silvina Sampol, quien había asumido como consejera escolar en diciembre de 2015, tras formar parte de la lista de Cambiemos que encabezó el intendente Salazar.

Para involucrar al prófugo, la Justicia contaría con pruebas determinantes basadas en testimonios y otros datos, además de las manchas de sangre que se hallaron en una campera suya encontrada en la casa.

Sin embargo, el Director de Coordinación señaló que "hay que ver si son precisos" las constantes avisos a la Policía de la presencia del prófugo en la ciudad. "Él sabe bien prófugo hasta donde va a ir. Él se tiene que poner a disposición de la Justicia", aseveró Agüero.