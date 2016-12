Caso Boccardo: Lima considera que no había "ningún motivo para un crimen"

El abogado defensor de la mujer detenida por el crimen de Norberto "Tito" Boccardo brindó su punto de vista sobre el caso y asegura que no hay ninguna prueba contundente. "La familia no la aceptaba a ella" y por ese motivo "no le cerró que haya sido un suicidio". El letrado tomó el caso el día miércoles y se mostró cauteloso a la espera de los resultados.