Camioneta municipal a más de 100 km/h con trabajadores a bordo

La camioneta de Defensa Civil de la Municipalidad, con dominio JGI 833, fue vista circulando en la ruta 1001 a velocidad considerable transportando al menos dos trabajadores en la caja, sin ningún tipo de seguridad, y con un elemento que se asemeja a un batán, que sobresale peligrosamente, junto con herramientas para el corte de pasto.

"Te agarran sin casco, te sacan la moto, sos un laburante y te rompen las pelotas, parás en amarillo, te hacen multa, y no podes decir nada.. Ahora van en la ruta a 115 km/h con 2 personas atrás sin ninguna seguridad de nada... Todo bien, pero hay cosas que no compartí y no estoy de acuerdo", indicó el reconocido folclorista local Claudio Martin en su Facebook al compartir las imágenes.