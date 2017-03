Buscan a joven con retraso madurativo que se ausentó de su casa tras una discusión

Desde la Comisaría difundieron el pedido de averiguación de paradero de un joven de 30 años, de nombre Maximiliano Martin García, que se ausentó de su vivienda el día 16 de marzo a las 10.30 luego de una discusión familiar por un teléfono celular.

Su padre hizo la denuncia luego de que el joven que parece retraso madurativo no regresara y aportó los datos para identificarlo: "tez trigueña de 1,77 mts de estatra, contextura degada, de aproximadamente 80 kg. de peso, cabello corto negro, ojos marrones, que vestía al momento de ausentarse campera color gris y pantalón tipo babucha color gris de joggins, gorro visera color gris o blanco, zapatillas color negra".

Además, el comunicado de Comisaría agrega que no presenta tatuajes, piercings ni otra característica y que al momento de irse de su vivienda lo hizo a bordo de su bicicleta playera amarilla, avisando que si no regresaba, lo haría al día siguiente aunque finalmente eso no sucedió.

En estos momentos se llevan a cabo tareas de búsqueda juntamente con DDI local.