Ariel Ramanzini pidió que Silvio Corti se retracte

“En nuestro espacio político no tenemos ningún puntero, no tengo ningún representante, y no sé si es verdad lo que ha sucedido, no hay ninguna prueba, se debe a la crítica que tenemos del gobierno. Conozco a este señor Basualdo, pero de ahí a hablar en representación de uno hay un abismo. No se ha visto a nadie con tarjetas mías. Una tarjeta mía puede haber en cualquier lugar. No molesta la cuestión pública, sino con el nombre y honor de mi profesión. Molesta cuando se hace este tipo de acusaciones sin pruebas. Yo no hablé con Basuado. No sé qué es lo que sucedió. Según lo que me informan, él no hizo absolutamente nada”, dijo Ariel Ramanzini el sábado por la mañana cuando reconció que se había presentado en el despacho del Secretario de Gobierno para reclamarle personalmente que se retracte por las declaraciones que formuló en el programa de César Rotundo que se emite diariamente por APA.

El incidente en el que afirman que Oscar Basualdo presionó con la presentación de tarjetas de Ramanzini se produjo en un operativo de tránsito. Según pudo recomponer este medio, el hombre que dijo representar a su propio medio de comunicación estaba tomando imágenes en momentos en que habían detenido a un menor que manejaba una moto y que vio que Burgos se acercaba con intención de ayudarlo. La versión fue inmediatamente desmentida y apoyada por el Secretario de Gobierno, quien calificó al representante del Frente Renovador como un oportunista.

"Jamás nos han contestado un sólo pedido de informe. Cuando yo me entero de esta situación fui directamente a la oficina de Corti para saber. Estuve esperando y no vino”, dijo y luego advirtió que "para que las cosas empiecen a hacerse como corresponde voy a mandar carta documento. La carta es dirigida a Silvio Corti porque él fue quien dijo esto. Basualdo no se manifestó públicamente. Si él hace o no hace es su propia responsabilidad. Las promesas que se dijeron en la campaña no se hicieron. Auditorías que no se concretaron. Dos auditoras se contrataron. Acabamos de tener una reunión con los vecinos del centro, entre Mitre, Beaumont, Almafuerte. Hemos presentado un proyecto por el Centro de Salud de Canaletas que está en mal estado”, sostuvo y reclamó:” Esto es lo importante que tiene que saber la gente. Esto es lo que genera esta situación de molestia”.