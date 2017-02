Aprehendieron a un menor que apuñaló a un joven

Personal policial detuvo ayer en inmediciones de la Terminal a un joven de 17 años que apuñaló a otro de 22 en el abdomen el domingo pasado en la intersección de las calles Balcarce y Hermano Indio.

Si bien la víctima fue internada en el Hospital Sub Zonal, no sufrió lesiones de gravedad ya que la agresión no afectó ningún órgano vital.

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio y quedó a cargo de la UFI N°11 que conduce Viviana Ramos.