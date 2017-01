Amenazada por "la Pitu" Benítez, vecina del 2 de Abril abandonó el barrio

Tras la detención de Vanesa "Pitu" Benítez, la joven motochorra que vivía en el barrio 2 de Abril, hay quienes aseguran que están "un poco más tranquilos", pero temen que sea liberada y tome represalias. Entre ellas una vecina de la zona que junto a su familia decidió abandonar la casa donde vivían.

"Era horrible, la verdad. Yo vivía ahí y no vivo más, dejé ahí, me fui. Ya no era vida. Yo tengo tres criaturas, no es para vivir ahí. Vivía con miedo, mi marido trabaja de noche, no se podía vivir ahí", sostuvo una mujer que sufría amenazas y agresiones por parte de la joven detenida.

"Una noche pedimos auxilio, me apedrearon la casa, me encerró con un cuchillo, después tuvo que ir la policía porque no podía salir, todo el barrio me apedreaba", relató la mujer este lunes a La Opinión a través de Apa y agregó que de la agresión que sufrió participaron "los chiquitos incluso".

"Siguen el mimso camino de ellos, que en vez de enseñarles algo bueno les enseñan lo mismo que hacen ellos", agregó en ese sentido la mujer que decidió abandonar el lugar donde vivía junto a su familia para evitar las agresiones constantes de las que era víctima.

"Yo vivía tranquila, no molestaba a nadie. No sé por qué se la agarró conmigo. Yo dejé la casa y me robaron las pocas cosas que quedaban", señaló y agregó: "Yo pienso que es por la casa, siempre la gente que vivió donde estaba yo se tuvo que ir".

"Ahora estamos un poco más tranquilos, pero no sé. Capaz que la sueltan y ahí va a volver el temor, pero por ahora estamos un poco más tranquilos", sostuvo.