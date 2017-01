Alerta para bajar el consumo de energía y evitar cortes de luz

Este jueves por la mañana, Transba llevará a cabo nuevamente un operativo de mantenimiento en sus líneas y para ello requiere que San Pedro reduzca el consumo de energía eléctrica. De esta forma, se minimizaría la duración y cobertura de los cortes rotativos que es probable que ocurran durante las tareas, tal como comunicó la Coopser.

“Nosotros a los efectos de no perjudicar a los socios pedimos que las fábricas lo hagan. Ahora bien, si el consumo que bajan las fábricas no es demasiado o no es lo que necesita Transba, nos va a exigir que bajemos nosotros y para eso hay que hacer cortes rotativos”, señaló Oscar Silva, tesorero de la cooperativa eléctrica, a La Opinión.

"Las empresas se comprometieron", expresó Silva, al tiempo que agregó que "en caso de que no se llegue a la baja de consumo pretendida, probablemente realicemos cortes programados", aunque se avisará qué sector.

El pasado 31 de diciembre, casi sobre el comienzo del 2017, un problema en un transformador de Trabsba había dejado a Gobernador Castro, Santa Lucía, Pueblo Doyle, Río Tala y parte de San Pedro sin servicio. En Benefactoras Sampedrinas al 990 el momento de la explosión fue capturado por un vecino: