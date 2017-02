AcercArte: Aunque la grilla no está definida, los sampedrinos quieren a Luciano Pereyra y a Abel Pintos

Este 1º de febrero, la Dirección de Cultura municipal confirmó el AcercArte para el 29 y 30 abril. Se trata de una propuesta cultural con artistas de primer nivel que recorre el territorio bonaerense a través del impulso del Ministerio de Gestión Cultural del Gobierno de María Eugenia Vidal.

Se espera que el festival tenga lugar en el Paseo Público, aunque aún resta esperar para conocer quiénes serán los números artísticos que participarán en esta edición. La directora Maria José Mora anunció que "no se repetirán los que ya vinieron", por lo que Axel, que se presentó en el predio municipal en octubre de 2016, quedaría descartado.

Ante la consulta de Sin Galera, entre los elegidos destacan Luciano Pereyra y Abel Pintos. Pereyra se presentó en algunas ediciones del AcercArte, por lo que la posibildidad está latente, pero en cambio Pintos, uno de los cantantes más convocantes de la escena nacional, no participó nunca del festival que sí tuvo en escena a otros artistas como Las Pastillas del Abuelo, Miranda, Pedro Aznar, Oreiro, Márama, Karina, Rombai, Kapanga, Los Pericos y Airbag.

No obstante, desde AcercArte anunciaron que, luego de la edición programada para este domingo en Tres de Febrero, el ciclo se tomará un receso y será un "hasta pronto". Queda esperar para saber si los artistas convocados para futuros festivales (como el anunciado para San Pedro) se renovarán o no, incluidos los espectáculos de stand up, teatro, cine, arte y danza.