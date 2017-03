50 años Vuelta de San Pedro: Socci y Ternengo, satisfechos con la fiesta

Ana María Socci fue sin dudas una de las protagonistas del fin de semana. Llegó a San Pedro junto con su única hija en común con Héctor Luis Gradassi y sus nietos y, en sus primeras palabras con La Opinión soltó: “Creo que ha estado espectacular, la cantidad de gente y autos fueron emocionantes. Después de 50 años encontrar tantos amigos”.

Además, admitió que fue sorprendida por la cantidad de regalos que le hicieron. Entre ellos una réplica en miniatura del Torino con el número dos que utilizó su esposo para ganar la Vuelta de San Pedro y un cuadro con el auto y rostro de Gradassi.

Por último, se refirió a su labor al frente del volante del Ford que conduce habitualmente y utilizó su fallecido esposo en los últimos años como piloto: “Estoy acostumbrada a conducir el Falcon porque compito en las pruebas de regularidad de los autos antiguos. Siempre lo llevo andando a las distintas ciudades pero acá estaba muy lejos y lo trajimos en un tráiler".

Jorge Ternengo, por su parte, fue el único piloto que disputó la Vuelta de San Pedro el 26 de febrero 1967 y 50 años después, estuvo en su celebración. A sus 81 primaveras el cordobés de Cosquín fue protagonista del reportaje público en la Sociedad Italiana donde compartió anécdotas con Heriberto Pronello y Socci.

De lento andar, voz pausada, carismático y con el humor típico de su provincia se paseó por la ciudad donde firmó un sinfín de autógrafos y lo capturaron en la misma cantidad de fotos. “Una emoción grande porque fue mi primera carrera, no tuve suerte, volqué, pero todo lo que vino después no me lo imaginaba”, aseguró a La Opinión.

Por último, admitió que no sabía con qué se podía encontrar. “Yo estoy muy agradecido porque me invitaron. Vine y estoy muy contento de ver tanta gente que le gusta el automovilismo”, finalizó.