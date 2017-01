50 años Vuelta de San Pedro: El evento se declaró de "Interés Municipal"

La celebración de los 50 años de la Vuelta de San Pedro fue declarada por el Ejectivo de la Municipalidad de "Interés Municipal" mediante el decreto 1074-2016 firmado el 24 de noviembre por el intendente, Cecilio Salazar, y el Secretario Privado y de Prensa, Jonathan Galván.

El mismo, en su artículo primero, sentencia: "Declárase de Interés Municipal la celebración del "50 Aniversario de la Carrera de Turismo de Carretera 1ra. Vuelta de San Pedro, a desarrollarse en esta ciudad los días 25 y 26 de febrero de 2017". Sin embargo, el evento se pospuso para el 4 y 5 de febrero para "facilitar el alojamiento de los visitantes", según informaron fuentes de la organización a La Opinión.

Galván, por su parte, declaró el miércoles 18 de enero en Radio APA que van a colaborar "en todo lo que necesiten". Además, en relación al enojo de Ana María Socci por la primera reunión que tuvieron a fines de noviembre, agregó: "El municipio estuvo interesado desde el primer momento. Cuando me reuní con (Carlos) Biscia, (Mario) Juárez y (Ana María) Socci, y me contaron me pareció uno de los eventos de más relieve que puede tener San Pedro a nivel provincial y nacional".

El viernes los organizadores del evento fueron citados al despacho del intendente, donde el jefe comunal ofreció especialmente la asistencia de personal de Tránsito y se puso a disposición de ellos para lo que necesiten.