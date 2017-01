50 años Vuelta de San Pedro: Confirman colaboración de la Municipalidad

“Mario Juárez y Mauro Petiti hicieron una conexión con la Municipalidad de San Pedro y nos fuimos desde Córdoba hasta allá. El intendente no estaba pero nos atendió la secretaria, muy amable, aunque me fui enojada porque no habíamos podido hablar con el intendente", relató Ana María Socci.

La secretaria nos comentó que estaba el Museo de Osvaldo Morresi y en el camino hacia él ingresamos por curiosidad a otro (NdR: Museo Fray José María Bottaro). Chalando con Ana María Krause le contamos el motivo de nuestra visita en la ciudad y la señora nos contactó con Carlos Biscia quien apareció un rato más tarde con una carpeta en la que ya tenía organizado el homenaje a la Vuelta de San Pedro. Él no podía creer que nosotros estuviéramos ahí, ni nosotros que él tenía todo organizado”, contó Ana María Socci, viuda de Héctor Luis Gradassi quien fue el ganador de la carrera con un Torino, el sábado en Sin Galera.

La situación data de fines de noviembre de 2016. Cecilio Salazar no pudo darle el gusto a Socci, quien no quedó satisfecha con la respuesta de los secretarios del Jefe Comunal. Sin embargo, Jonathan Galván, a cargo de la Secretaría Privada y de Prensa, confirmó este miércoles por la mañana en Radio APA que la Municipalidad también colaborará en el evento a realizarse el 25 y 26 de febrero: “Vamos a ayudar en todo lo que necesiten”.

"El municipio estuvo interesado desde el primer momento. Me reuní con Biscia, Juárez y Socci, y cuando me contaron me pareció uno de los eventos de más relieve que puede tener San Pedro a nivel provincial y nacional", concluyó Galván.

Este viernes, los organizadores del evento fueron citados al despacho del intendente, donde el jefe comunal ofreció especialmente la asistencia de personal de Tránsito y se puso a disposición de ellos para lo que necesiten.