50 años Vuelta de San Pedro: Cecilio Salazar, con sangre fierrera

Cecilio Salazar es fierrero. Conoce la historia del automovilismo nacional y habla con seguridad de diferentes hechos históricos. Y también de sus anécdotas alrededor del Turismo de Carretera (TC) donde fue copiloto de Fernando “Pichi” Iglesias durante varios años.

"Estamos acompañándo en la organización porque para san Pedro es algo histórico y muy importante”, señaló mano a mano con La Opinión. Y agregó: “Seguramente va a venir gente de todos lados aunque no sabemos cuánta porque no es una carrera".

Con 62 años, Salazar tenía 12 cuando el TC llegó por primera y única vez a San Pedro y, cómo no concurrió, admitió que no recuerda mucho: “Hay gente grande que sí y perfectamente bien. Hay muchas anécdotas”. Anécdotas como las que relató él sobre sus experiencias arriba del auto de Iglesias al que calificó como “el último romántico” por mantener su taller hasta que dejó la actividad. “Muy pocas veces alquiló motores. Los hacía su hermano Tato (Leonardo Iglesias) y él corría. Fue uno de los últimos que hizo eso. Hoy en día es demasiado profesional”, aseguró.



-¿Qué se siente estar arriba de un auto de TC?

-Es impresionante. Es una adrenalina que no se puede contar, infernal. No tengo miedo e incluso aprendí mucho para andar en la calle. Por ejemplo, antes no usaba cinturón de seguridad. El copiloto mucha función no cumple y su tarea es ir atento a los pace car o diferentes señales que puedan surgir.



-¿Habrá 51° Aniversario de la Vuelta de San Pedro?

- Nose, es medio complicado. Decir “vamos a hacer los 51 años” no pasa. 50 es un hecho histórico que no va a pasar nunca más. No creo que un hecho de esos se vuelva a repetir.