30D: La previa del Club Náutico, solidaria y con shows

La fiesta que organizaba el club históricamente antes del tradicional Baile, que este año no tendrá lugar, sigue en pie como la "Fiesta del Socio". Piden a quienes concurran lleven artículos de limpieza e higiene personal para colaborar con el Hogar Gomendio. Desde la institución pidieron responsabilidad para que no ocurran desmanes. Habrá controles para que no ingresen los no socios. A las 18.30 empezaban los shows musicales.